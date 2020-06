Dalla scuola nazionale di influencer alla scoperta della Val di Vara

Sarzana - Val di Magra - Hanno accolto l'invito arrivato dalla Val di Vara per arricchire i loro diari di viaggi in giro per l'Italia. Hanno scelto l'entroterra spezzino due Travel story teller che per tutta la settimana godranno delle bellezze della Val di Vara cercando di assaporarne ogni bellezza. Ogni passaggio viene raccontato sui rispettivi profili social. A scegliere la Val di Vara come tappa del viaggio sono Miriam Chilante, fondatrice della scuola italiana di influencer, e la blogger di viaggi Sabrina Barbante.

A muovere le due esperte del web non è la semplice curiosità ma un progetto ben strutturato per riscoprire l'Italia nelle sue primizie passando anche dalla natura. Lo spunto è arrivato quando il coronavirus ha fatto irruzione nella vita di tutti. E per l'occasione è partito anche un hashtag già virale che contiene un messaggio diretto, inequivocabile: resta a casa, viaggia in Italia (@restaacasa_viaggiaintalia, la pagina Instagram del progetto).

Per seguire questa avventura, è online anche il sito viaggiainitalia.org. La tappa spezzina e valligiana è diventata realtà dopo che il Consorzio turistico della Val di Vara "L'altra Liguria" si è messo in contatto con le due Travel story teller. Il progetto è autofinanziato e ha lo scopo di far riscoprire un'altra faccia dell'Italia: quella più nascosta, lontana dai flussi massicci e importanti. "Vogliamo esplorare quei territori turistici di nicchia - spiegano - che per il coronavirus potrebbero risentire negativamente del calo delle presenze".

Il programma di queste giornate è serratissimo, le prime esperienze da raccontare : il rafting e una visita al borgo di Brugnato. Dai loro profili social hanno già annunciato un momento dedicato allo shopping al Brugnato Cinque Terre Outlet Village.