Dalla cittadinanza di Ameglia materiali protettivi agli ospedali di Sarzana e Spezia

Sarzana - Val di Magra - Nella giornata di ieri il gruppo comunale di Protezione Civile di Ameglia ha provveduto a consegnare 70 paia di occhiali protettivi al reparto Covid 19 dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia e altro materiale medico al San Bartolomeo di Sarzana. Questo grazie alla campagna di raccolta fondi che nei giorni scorsi ha visto partecipare la cittadinanza.

"La loro battaglia non conosce pause e confini - spiegano i volontari - nemmeno la nostra per permettere a medici e infermieri di lavorare in sicurezza e equipaggiati, grazie al continuo sostegno di tutte le persone che hanno contribuito all'acquisto di materiale, i nostri volontari, il consiglio comunale amegliese, il circolo Cral Acam e i privati cittadini".