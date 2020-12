Dalla Chiesa Evangelica 20 pacchi dono per i bambini della materna sarzanese

Sarzana - Val di Magra - Da sempre sono vicini a Sarzana (già lo scorso marzo si sono mobilitati per una raccolta e distribuzione di pacchi alimentari alle famiglie sarzanesi in difficoltà) e anche in questo difficile Natale hanno voluto dare il loro contributo scegliendo di regalare un sorriso ai più piccoli.

Sono i componenti della Chiesa Cristiana Evangelica di Avenza che, grazie all’impegno di Ilaria Rizzuto, nota commerciante sarzanese, hanno confezionato 20 pacchi dono per i bimbi della scuola materna, le cui famiglie stanno attraversando un periodo particolarmente difficile.

A individuare i bambini sono stati i servizi sociali del Comune che hanno redatto una graduatoria tra le famiglie aventi diritto all’esenzione scolastica.



I bimbi sono tutti di età compresa tra i 3 e i 5 anni ai quali, con l’ausilio della Protezione civile comunale, in questi giorni sono stati consegnati i pacchi contenenti i giocattoli e materiale di cancelleria per i più piccoli.



“Abbiamo voluto pensare ai più piccoli - dice Ilaria Rizzuto - per i quali questo Natale, per loro forse ancora più complesso da comprendere, sarà addirittura più difficile che per gli adulti. Grazie al Comune che ci ha aiutato in questo nostro progetto”.



“La nostra città è riempita da uno spirito di solidarietà e comunità - dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli -. Uno spirito che, oltre ad avere un valore ancora più importante in questo Natale così particolare, ci rende orgogliosi di essere sarzanesi. Grazie alla Chiesa Cristiana Evangelica e grazie a ogni persona che ha voluto donare qualcosa di sé agli altri, trasformando lo spirito del Natale in un'azione concreta e nel sorriso di un bambino”.