Dal surf alla pulizia della spiaggia, 50 volontari in azione tra Fiumaretta e Marinella

Sarzana - Val di Magra - Ieri, sabato 6 febbraio dalle 10 alle 15, grazie a una iniziativa della scuola di surf Kau Kau Club e con il patrocinio del Comune di Ameglia, è stato ripulito dalla plastica il tratto di spiaggia compreso tra la foce del Fiume Magra e il bagno Tropicana, nel territorio di Fiumaretta di Ameglia e Marinella di Sarzana.



I 50 volontari richiamati dall’iniziativa, tra istruttori di surf della scuola, giovani surfisti, amici e famiglie, sono riusciti a riempire più di 100 sacchi di rifiuti coprendo un'area più piccola di 1 chilometro quadrato.

La raccolta, divisa tra plastica e secco non riciclabile sarà smaltita da Acam, in accordo con il Comune di Ameglia grazie all’intervento dell’assessore Bernava.



L’idea è nata in seno alla comunità di surfisti che ruota attorno alla scuola Kau Kau Club, che vive la spiaggia tutto l’anno e sente quindi il dovere di prendersi cura del mare e di tutto ciò che lo circonda.

Grazie allo svolgimento all’aperto, infatti, il surf è un’attività sportiva possibile anche in questo periodo. Ed è proprio durante l’inverno che le forti mareggiate portano sulla spiaggia rifiuti di ogni genere.



Per questo motivo la scuola Kau Kau Club intende farsi carico dell’organizzazione di altri incontri come questo per ripulire la spiaggia, con la speranza di coinvolgere sempre più persone che hanno a cuore l’ambiente e il mare.