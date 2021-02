Dal ponte Colombiera a Camisano, il progetto di recupero "Parco 09"

Sarzana - Val di Magra - Si chiama “Parco 09” il progetto presentato ieri dal Comune di Ameglia per la riqualificazione dell'area del Mammellone sotto al ponte della Colombiera. Un intervento da un milione di euro che trasformerà l'area in un parco pubblico con ampi spazi verdi, un'area pic-nic e un passaggio pedonale a passerella sospeso sul fiume. Non mancheranno inoltre un'area giochi per i bambini, e un collegamento con la pista ciclopedonale e i sentieri.

“E' un motivo di orgoglio e soddisfazione riqualificare un'area che è stata a lungo degradata che diventerà un piccolo gioiello” ha affermato il sindaco De Ranieri con l'assessore ai lavori pubblici Bernava e l'architetto comunale Giangarè. “Si integrerà – ha proseguito – con il progetto del Parco di Montemarcello Magra Vara per la nuova ambientalizzazione e prenderà il nome dalla zona che andrà a coprire: dal lotto 'zero' di Camisano al 9 appunto del ponte della Comlombiera”.

“Siamo ancora nella fase progettuale – hanno aggiunto gli amministratori – ma siamo pronti a mettere una buona parte del milione di euro necessario. Stiamo verificando anche la possibile partecipazione finanziaria dei privati che hanno attività limitrofe, in particolare Sanlorenzo, per poi affidare i lavori che auspichiamo possano partire entro l'anno”. La presentazione dell'intervento, curata da Patrizia Burlando e Mauro Manfroni dello studio spezzino MMA, ha illustrato anche altre possibili soluzioni con uno stabile destinato alla ristorazione e un altro per le associazioni sportive, il tutto in un'ottica di turistmo e attività sostenibile.

“Con questo progetto – ha chiuso De Ranieri – chiuderemo anche la brutta pagina dell'operazione della Finanza che riguardò proprio quell'are – mettendo a disposizione degli amegliesi e di tutta la Val di Magra un luogo di straordinario fascino e potenzialità”.