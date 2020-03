Sarzana - Val di Magra - Tramite la pagina Facebook del Comune di Luni oggi il sindaco Silvestri ha rivolto "un affettuoso saluto ed un sentito ringraziamento alla dottoressa Donatella Fini, nostra consigliera comunale impegnata in prima linea a fronteggiare l'emergenza sanitaria". L'esponente dell'opposizione è infatti quotidianamente impegnata nel reparto di pneuomologia dell'ospedale San Bartolomeo di Sarzana e il primo cittadino di Luni ha così voluto inviarle un ringraziamento "a lei e a tutti i suoi colleghi del reparto sanitario che in maniera anonima e coraggiosa si adopera ogni giorno per fronteggiare l'epidemia. Un pensiero altrettanto affettuoso e riconoscente - ha aggiunto Silvestri - va ai nostri medici di base per l'impegno costante sul territorio in ogni ora del giorno e della notte. Siamo orgogliosi di loro e di Donatella che aspettiamo preso sui banchi del consiglio comunale appena la situazione tornerà alla normalità".