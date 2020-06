Dal 15 giugno aperte Fiumaretta, Bocca di Magra e Punta Corvo

Sarzana - Val di Magra - Un avvio complesso ed articolato come mai prima d'oggi era stato preventivato dai Comuni ma che, in seguito all’emergenza sanitaria in atto, gli stessi saranno obbligati a rispettare al fine di garantire la sicurezza della salute pubblica.

"In queste settimane abbiamo lavorato sulla definizione dei vari punti relativi alle spiagge libere – spiega il sindaco Andrea De Ranieri – Stiamo cercando di lavorare al meglio per garantire a tutti la fruizione libera e gratuita delle spiagge demaniali, garantendo un diritto di prenotazione ai nostri residenti senza però sfavorire i turisti che sceglieranno di passare da noi le vacanze. Anche gli ospiti delle strutture ricettive del territorio avranno infatti dei vantaggi nella prenotazione. Sulle spiagge libere di Fiumaretta e di Bocca di Magra – continua il sindaco - saranno predisposti degli stalli debitamente distanziati dove in prossimità di essi potranno accomodarsi i diversi nuclei familiari".

Discorso diverso per la spiaggia di Punta Corvo. In considerazione della sua caratteristica più selvaggia e dell’esposizione alle possibili mareggiate, il lembo di arenile sarà gestito a numero chiuso per un massimo di 175 persone, senza stalli fissi. Gli utenti potranno raggiungere le spiagge utilizzando sia il trasporto via Mare che il sentiero di Montemarcello. Nei weekend di giugno, luglio, e settembre gli ingressi saranno monitorati il sabato e la domenica da un sistema di prenotazioni che potranno essere effettuati sia con una App facilmente scaricabile, sia attraverso un numero telefonico dedicato, mentre nel mese di agosto questo metodo sarà in vigore ogni giorno.

"A verificare il conteggio degli ingressi e le prenotazioni saranno presenti in queste giornate degli steward - continua il sindaco -. Per i feriali di giugno, luglio e settembre invece, dove si prevede un'affluenza minore di bagnanti, gli utenti dovranno attenersi minuziosamente alle disposizioni dettate, consultabili nell’adeguata cartellonistica affissa e ben visibile nelle spiagge. I controlli saranno serrati sia da parte della Polizia locale che della Capitaneria di porto e fondamentale sarà anche la collaborazione dei privati e delle associazioni, quali Croce rossa e Protezione civile".



"Per quanto riguarda l’App da scaricare, la stessa sarà disponibile dal 15 giugno - dice il vicesindaco Cadeddu -. Si accederà registrando i propri dati, dopodiché si potrà procedere alle prenotazioni. Inoltre, sarà necessario e fondamentale cancellare le stesse nel momento in cui si decidesse di rinunciare onde evitare di far risultare erroneamente la spiaggia al completo.

Per aiutare chi non fosse avvezzo all’utilizzo della tecnologia su smartphone, a partire da metà Giugno resterà a disposizione il chiosco informativo di Fiumaretta presso il quale si potrà accedere per richiedere ausilio nella prenotazione. A breve saranno comunicati gli orari di apertura settimanale. Per quanto invece concerne la spiaggia di Punta Corvo, gli accessi saranno contingentati sia via terra sia via mare".

I battelli, in partenza da Fiumaretta e Bocca di Magra, potranno svolgere tre viaggi al mattino per l’andata e tre viaggi al pomeriggio per il rientro. Potranno trasportare un massimo di 100 persone durante la giornata (50 da Fiumaretta e 50 da Bocca di Magra) mentre gli accessi dal sentiero di Montemarcello potranno essere al massimo 75. Sabato e domenica presenza fissa di steward con l’ausilio della capitaneria di porto per controlli in arrivo dal mare.



"Sappiamo che non sarà una stagione come tutte le altre – conclude Cadeddu – questa emergenza sta mettendo in difficoltà molti comuni, soprattutto dal punto di vista finanziario. Ci auguriamo che il governo, grande assente fino a questo momento, metta mano in maniera seria al portafoglio, cercando di aiutare le pubbliche amministrazioni come la nostra. L’emergenza sanitaria impone una circostanza straordinaria che va rispettata per tutelare la salute di tutti. Dovremo effettuare continui controlli sia via terra sia via mare al fine di vigilare sul rispetto delle regole che, ribadiamo, sono state studiate per evitare una nuova risalita in termini di contagi. Sono certo che, nonostante tutto, riusciremo a goderci questa estate lavorando tutti insieme per tornare prima possibile alla normalità".