Dagli scavi di Luni emergono altri tesori

Sarzana - Val di Magra - I resti di una struttura religiosa, affreschi, mosaici e molto altro. La terra dell'area archeologica di Luni continua a restituire dettagli del suo glorioso passato grazie alla quinta campagna di scavi condotta dall'Università di Pisa nell'area meridionale di “Porta Marina”. Un'attività svolta in sinergia con il Polo Museale della Liguria alla quale hanno partecipato 27 studenti dell'ateneo toscano e degli istituti superiori “Parentucelli-Arzelà” di Sarzana e “Costa” della Spezia, e i cui risultati saranno illustrati al pubblico con l'open day di sabato 12 ottobre mentre oggi si è tenuto un primo sopralluogo alla presenza anche del sindaco Silvestri e dell'assessore Moretti. Nell'occasione, dalle 15.30 alle 18, si terranno infatti visite guidate e l'esposizione di alcuni reperti con punti informativi sulla metodologia e gli strumenti utilizzati.



“Sappiamo molto di Luni – sottolinea Marcella Mancusi, conservatore dell'area archeologica e del museo (QUI) - ma siamo molto sorpresi da quello che sta uscendo da uno strato di terra davvero esiguo. Reperti in ottimo stato di conservazione ed estremamente interessanti per l'arricchimento delle nostre conoscenze”. I tesori dell'antica colonia romana sono infatti emersi da meno di mezzo metro sotto l'erba, nel perimetro in cui attività di scavo era iniziata nelle precedenti campagne, sotto la direzione della dottoressa Simonetta Menchelli – del dipartimento civiltà e forme del sapere di Unipi - e dei responsabili del cantiere Sangriso e Genovesi. Il lavoro si è concentrato su due abitazioni civili ricostruendo in parte la vita di questa porzione della città fra il secondo secolo a.c. e l'inizio del settimo secolo d.c.



“Stiamo raccogliendo i frutti del grande lavoro fatto l'anno scorso – sottolinea Menchelli – abbiamo definito la planimetria dell'edificio che intorno al 70 d.c. si è impiantato sulla domus meridionale, e dai dati che al momento possediamo possiamo ipotizzare che fosse di tipo sacro che si affacciava sul cardo rispettando i pavimenti della costruzione precedente. Abbiamo inoltre individuato ulteriori ambienti della domus con pavimenti in marmo e inserti, sono stati anche ritrovati ricchi affreschi che ornavano le pareti. Per quanto riguarda la domus settentrionale – aggiunge - sono stati riportati in luce edifici che hanno dimostrato come accanto a quello già individuato in precedenza c'era un ambiente più grande con muri molto diversificati. Continuiamo a scoprire edifici sempre più ricchi e complessi – prosegue - con una storia molto dilatata perché si arriva all'inizio dell'Ottavo Secolo con una ricchezza di materiali che faremo il possibile per rendere visibili appena possibile. Purtroppo per questioni economiche gli scavi durano circa tre settimane ma avremmo persone e volontà per proseguire anche oltre”.



“Gli ambienti ritrovati – afferma Sangriso – ci hanno dato grandi soddisfazioni, restituendo pavimentazioni di ottimo stato di conservazione, consentendoci anche di datare e inquadrare cronologicamente i resti e capire i gusti estetici del ricco proprietario. Qui abbiamo avuto conferme sulla costruzione successiva di un tempio grazie ad un lavoro 'chirurgico' ritagliando lo spazio sulla struttura precedente”. Ma la terra ha restituito come detto anche mosaici, affreschi e diversi oggetti come le tante conchiglie (presumibilmente importate) ricoperte di malta e utilizzate a scopo decorativo per pareti e soffitti.



“Al progetto – conclude Menchelli – partecipano anche il professor Ribolini (Università di Pisa), che conduce indagini georadar finalizzate all’individuazione delle eventuali strutture sepolte, il professor Palleschi (CNR Pisa) con rilevazioni mediante drone per la modellazione delle strutture murarie in 3D ed il Professor Carmody (Troy University, Alabama, USA), che si occupa dello studio dei reperti botanici per la ricostruzione dell’antico paesaggio lunense e che sarà qui nei prossimi giorni. Siamo molto contenti di quanto fatto finora, ora proseguiremo con la documentazione e l'analisi dei reperti in attesa di allargare ulteriormente gli scavi”.