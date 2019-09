Da oggi i veicoli elettrici si possono ricaricare anche al Centroluna

Sarzana - Val di Magra - Una colonnina di ricarica Fast Charge multistandard per la ricarica veloce e una colonnina con più prese di ricarica Quick Charge per la ricarica di auto e veicoli elettrici leggeri (scooter, quadricicli) sono state attivate oggi presso il Centro Commerciale Centroluna di Sarzana, al fine di offrire un servizio che permetterà di ottimizzare il tempo di ricarica del veicolo, facendo la spesa e usufruendo dei diversi punti vendita del centro.



Il progetto sviluppato da Duferco Energia e Coop Liguria prevede, dopo quelle di Albenga, Carasco e Sarzana, altre installazioni sui punti vendita liguri; tra i centri commerciali coinvolti ci sono quelli di Genova e La Spezia (in questo caso presso il distributore Enercoop) e Le Lampare di Arenzano.



Una collaborazione che ha l’obiettivo di offrire un servizio innovativo per chi ha già scelto di convertirsi all’elettrico, creando una rete di infrastrutture sempre più efficiente e capillare a uso della cittadinanza locale, dei dipendenti dei centri commerciali, dei Soci Coop e dei turisti. Tutti i clienti potranno ricaricare facilmente tramite la App D-Mobility di Duferco Energia e per i Soci di Coop Liguria la ricarica sarà gratuita per i primi sei mesi.



“Con il progetto che abbiamo sviluppato con Coop Liguria incrementeremo il numero di infrastrutture di ricarica presenti nella nostra regione, dando un ulteriore contributo allo sviluppo sostenibile del territorio - commenta Sergio Torre, Direttore Business Development di Duferco Energia. La nostra volontà è quella di creare un circuito di ricarica che copra tutta la regione da levante a ponente, offrendo un servizio sempre più puntuale per chi è già passato all’elettrico”.



“La partnership con Duferco Energia – spiega il Presidente di Coop Liguria Francesco Berardini – è coerente con l’impegno ambientale di Coop. Di recente abbiamo messo al bando quattro pesticidi dannosi per l’eco-sistema, come il glifosato, e abbiamo aderito volontariamente alla Campagna europea di riduzione della plastica, sostituendo molti prodotti monouso con versioni compostabili e aumentando significativamente la percentuale di plastica riciclata nei nostri imballaggi. Incentivare Soci e cittadini a scegliere le auto elettriche è un ulteriore passo verso quella sostenibilità dei comportamenti che da 40 anni insegniamo ai bambini delle scuole, attraverso le nostre attività di educazione al consumo consapevole. Per dare il buon esempio, intendiamo rendere più sostenibile la nostra flotta aziendale e abbiamo già deliberato l’installazione di una colonnina di ricarica nel parcheggio della sede di Arenzano”.



Duferco Energia si impegna anche nell’ambito di questo accordo a garantire Energia da Fonte Rinnovabile per la ricarica dei veicoli elettrici, al fine di dare un contributo ancor più concreto alla tutela dell’ambiente.