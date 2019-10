Da lunedì scatta la pulizia dei tombini di Marinella

Sarzana - Val di Magra - La sicurezza del territorio passa anche e soprattutto dalla piccola manutenzione. Ed è quello che, dopo anni, avverrà nei prossimi giorni a Marinella dove, a fianco dei lavori in corso sull'argine del Parmignola per la messa il sicurezza della piana, da lunedì 7 ottobre e fino a venerdì 11 verranno eseguiti una serie di interventi di pulizia su caditoie e tombini onde evitare allagamenti stradali conseguenti disagi a viabilità e cittadini.

L'intervento è previsto nella determinazione n. 823 del 26 settembre con la quale il Comune ha affidato alla ditta Pellegrini Escavazioni srl “l'intervento d'urgenza per pulizia e monitoraggio caditoie di regimazione acque meteoriche e condotte di scolo in loc. Marinella” per una spesa di 12mila e 200euro.

Il cronoprogramma prevede la pulizia delle caditoie nelle giornate dal 7 al 9 ottobre; mentre il 10 e l'11 ottobre verranno ripulite le tubazioni.



“Dopo anni di totale assenza di una seria manutenzione su queste infrastrutture - spiega l'assessore ai lavori pubblici Barbara Campi- abbiamo dato ascolto alle giuste preoccupazioni dei residenti, valutato soluzioni percorribili ed efficazi nel breve periodo decidendo di investire in una operazione ben diversa da interventi tampone dettati dall'emergenza, onerosi e non risolutivi. La tecnologia adottata funziona esattamente al contrario di ciò che solitamente si vede fare: piuttosto che spingere con un getto d'acqua a pressione e spostare in avanti il problema, si aziona un escavatore a risucchio che aspira e rimuove ogni detrito e ostruzione della condotta. La condotta delle acque meteoriche del borgo verrà anche sottoposta a videoispezione, così da poter acquisire dati certi su pendenze ed eventuali criticità strutturali necessarie per poter valutare futuri interventi.”