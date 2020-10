Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Sarzana ha affidato alle ditte Gbt Costruzioni e Sana i due lotti per i lavori di manutenzione straordinaria e asfaltatura per i quali Palazzo Roderio investirà circa duecentomila euro. La parte più consistente dell'intervento (circa 132mila euro) riguarderà via Molini, piazza Terzi, lo stadio Miro Luperi la strada Calcandola, Falcinello e via San Gottardo. Il secondo lotto (circa 66mila euro) interesserà invece via Sobborgo Spina.