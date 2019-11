Da Ameglia a Vezzano Vittoria mobilitata contro la violenza sulle donne

Sarzana - Val di Magra - Alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, sono tante le iniziative che vedono protagoniste le volontarie dell'Associazione Vittoria, impegnata in tutta la Val di Magra nell'ascolto e nel supporto alle vittime di violenza. Dopo l'inaugurazione della panchina rossa giovedì a Castelnuovo Magra e degli incontri formativi di ieri ad Ameglia (in entrambi i comuni è attivo uno sportello “Mai più sola”), questa mattina le donne di Vittoria hanno presenziato al gazebo della Polizia in piazza Matteotti a Sarzana (dove ha sede il centro antiviolenza) per la campagna “Questo non è amore”, e poi a Vezzano dove nonostante la pioggia tante persone hanno preso parte al corteo “I passi delle donne” per dire no alla violenza. Nel pomeriggio invece sarà inaugurato il nuovo centro di ascolto a Trebiano in collaborazione con il Comune di Arcola.



Infine domani alle ore 17 al Cinema MOoderno di Sarzana, l'associazione promuove con il Comune la proiezione del film "L'amore rubato" preceduta dall'introduzione di una delle sue psicologhe. L'evento è gratuito.



Info e supporto sul sito www.maipiusola.it oppure al 3343793354