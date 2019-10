Cuffie in testa, si cammina per Sarzana per battere la sedentarietà

Sarzana - Val di Magra - Un nuovo interessante progetto di fitness in programma il prossimo 23 novembre a Sarzana. La palestra ForMe Fitness Experience di Paolo e Stefano Navone, sita in via del Murello a Sarzana, presenta, in collaborazione con altre due realtà del territorio, BeLive! Il progetto BeLive è il primo di una serie di eventi che si terranno in tutta Italia e consisterà principalmente nel prendere pare ad una passeggiata di gruppo lungo le vie della città di Sarzana tutti dotati di cuffie che permetteranno al gruppo di ascoltare musica e i comandi degli istruttori che guideranno la comitiva.

Durante questa passeggiata verranno effettuate delle soste in punti strategici della città dove tutta la comitiva potrà seguire le istruzioni degli istruttori. Il progetto nasce dalla volontà degli ideatori di far avvicinare più persone possibili al movimento allontanandole dalla sedentarietà quotidiana, proprio per quanto detto sarà una giornata aperta alle famiglie ai bambini come ai più grandi con l’obiettivo di passeggiare, muoversi stare insieme e divertirsi.



La partenza avverrà presso la palestra Forme Sarzana di via del Murello alle 11. La prima sosta è invece in programma presso piazza Garibaldi, si proseguirà fino in Cittadella per la seconda sosta per poi proseguire in piazza de Andre’ e chiudere infine con l'ultima tappa in piazza del Comune. Gli ideatori di BeLive si sono posti come obiettivo quello di portare oltre 200 persone a passeggio per la città unite da un unico intento: dire no alla sedentarietà!

Partner dell’evento sarà l’associazione DANZabilmente che già altre volte ha partecipato attivamente ai nostri progetti.