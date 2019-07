Cube Service gestirà social e portale promozionale del Comune di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - A conclusione del percorso procedurale avviato ad aprile, il Comune di Sarzana ha affidato alla società Cube Service Srl con sede in via Mazzini, l'attivazione e la gestione dei canali social media dell'ente (Facebook e Instagram) oltre alla produzione di contenuti. Il soggetto – che percepirà dodicimila euro in un anno – è stato selezionato dopo che il Comune aveva invitato sei ditte a presentare le proprie offerte. Oltre alla vincitrice, che ha ottenuto 70 punti su 100, ha partecipato anche la Fascetti associati snc che si è fermata a 42.

Cube Service ha inoltre partecipato con successo anche all'altro bando relativo al servizio di realizzazione e gestione di un portale Web promozionale della città di Sarzana. Unica ditta ad aver presentato l'offerta fra le quattro invitate ha ottenuto 59,5 punti sui 100 attribuibili. In questo servizio Palazzo Roderio investirà novemila euro in un anno.