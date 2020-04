Croce Rossa in Val di Magra tra farmaci a casa e raccolta fondi

Sarzana - Val di Magra - Continua senza sosta l'attività del Comitato Locale di Ameglia della Croce Rossa Italiana in questo momento di emergenza nazionale. L'associazione di volontariato, con sede a Fiumaretta, non si sta solo occupando di fronteggiare l'emergenza sanitaria, ma è anche vicino alla popolazione con servizi socio assistenziali.

In primis numerose sono le richieste per il servizio di consegna farmaci a domicilio per i più vulnerabili, in particolare over 65, persone non autosufficienti o immunodepressi. L'utente può attivare la richiesta attraverso il numero 347 9823250 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 - 7 giorni su 7. I volontari, riconoscibili con uniformi, ritirano la ricetta o acquisiscono il numero NRE e si recano in farmacia. I medicinali vengono poi consegnati in busta chiusa all'utente, che provvederà a corrispondere l'eventuale costo anticipato al farmacista dai volontari. È disponibile anche un indirizzo di posta elettronica per eventuali comunicazioni in merito al servizio: prontofarmaco@criameglia.it



Il servizio è garantito nei comuni di Ameglia, Sarzana, Castelnuovo Magra e Luni. In caso di necessità sempre al solito numero telefonico del pronto farmaco possono essere anche inoltrate richieste per ricevere la spesa a domicilio.



L'attività dei volontari procede grazie alle cospicue donazione che stanno pervenendo che permettono di acquistare dispositivi di protezione individuali. La G.S. Painting srl società di Ancona che lavora nella cantieristica navale nello spezzino e amministrata dal bengalese Mahamud Bin Rauf ha donato all'associazione amegliese numerose tute protettive e pacchi di guanti monouso. Vicino come sempre negli anni anche il Circolo Barcaioli di Fiumaretta, così come Avis Ameglia e la Macelleria Lucchesi di Fiumaretta che hanno donato materiale di protezione individuale; ma in generale è diffusa la solidarietà verso l'associazione che ha ricevuto numerose donazioni che hanno permesso l'acquisto di un dispositivo per la sanificazione dei mezzi di soccorso e degli ambienti della sede. Inoltre per far fronte alla continua necessità di acquisto di Dpi è stata aperta una raccolta fondi



con donazioni possibili sul c/c con Iban IT 43 S 02008 10700 000 104604769 intestato alla Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Ameglia.



