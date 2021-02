Croce Rossa di Ameglia cerca volontari, iscrizioni a marzo

Sarzana - Val di Magra - La Croce Rossa di Ameglia inizia il 2021 arruolando nuovi volontari. L'associazione amegliese, negli ultimi anni è sempre più impegnata e presente sul territorio della Val di Magra e è determinata a offrire un ancora migliore servizio alla popolazione locale. Per far ciò ha deciso di partire con un nuovo corso d'accesso per volontario di Croce Rossa che prenderà il via a metà marzo. Il corso è il terzo organizzato in periodo di emergenza Covid-19 ed anche questo, come quelli precedenti, sarà organizzato rispettando tutti i protocolli anticovid con la modalità di svolgimento anche on-line in videoconferenza. Il corso di accesso, dopo il suo superamento, consentirà ai neovolontari di poter svolgere tutte le attività specialistiche della Croce Rossa che vanno dal servizio di soccorso, al trasporto infermi all'assistenza nel campo sociale. Età minima per accedere al corso è quella di 14 anni. Per informazioni è possibile contattare Michela al 3316750449 o Luca al 347 2232343 oppure inviare una mail a formazione@criameglia.it



(immagine di archivio)