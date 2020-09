Croce Rossa Ameglia, parte corso per volontari temporanei

Sarzana - Val di Magra - Ha preso il via il corso per volontari organizzato dalla Croce Rossa di Ameglia dedicato ai volontari temporanei reclutati in emergenza Covid-19 che hanno effettuato servizi essenziali per stare vicino alla popolazione come la spesa a domicilio e il servizio pronto farmaco svolto durante l’emergenza in tutta la Val di Magra. Al corso, realizzato in videoconferenza, hanno partecipato dieci aspiranti volontari che hanno scelto di entrare a far parte della famiglia della Croce Rossa grazie al corso, organizzato appositamente per loro, per il completamento del percorso iniziato durante l’emergenza coronavirus. Nella prima lezione, svoltasi lunedì sera, sono stati impegnati tre istruttori ai quali va il ringraziamento da parte del Comitato Locale amegliese per l’impegno e la dedizione. Nel giro di poco tempo i nuovi volontari saranno operativi presso la sede di Fiumaretta in Piazza Pertini per offrire aiuto e soccorso alla popolazione del territorio.



La Croce Rossa di Ameglia visto le numerose richieste d’interesse ha deciso di programmare un nuovo corso base, aperto a tutta la popolazione, per aspiranti volontari del soccorso che inizierà verosimilmente la prima settimana di ottobre. Il corso base è l’entry-level per accedere a tutti i corsi organizzati dalla Croce Rossa e che abilitano a diventare operatori del soccorso o accedere alle altre specialità dell’associazione. Si ricorda che il corso è interamente gratuito, per iscrizioni e informazioni rivolgersi a: Daniele al 331 4023032 o Michela al 3202623143.