Cresce l'attesa per la Mille Miglia, cambia anche la viabilità

La corsa automobilistica partirà domani da Brescia e venerdì attraverserà Sarzana.

Sarzana - Val di Magra - Continua a salire l'attesa per il passaggio della Mille Miglia che attraverserà il centro storico sarzanese venerdì 18 maggio. La prima vettura a transitare sarà intorno alle ore 16 e poi sarà un susseguirsi di splendidi veicoli tra cui potremo ammirare quaranta Mercedes Challenge, cento Ferrari del Ferrari Tribute to Mille Miglia e 457 vetture della Freccia Rossa. A bordo, come noto, gli equipaggi vedranno protagonisti vip del mondo dello spettacolo e non solo. Oltre al già annunciato annullo filatelico che le Poste Italiane dedica all'evento, fra le novità dell'ultima ora, è previsto un dono ai piloti degli alunni della scuola Poggi- Carducci che hanno realizzato delle cartoline in ricordo della nostra città.



Il passaggio della Freccia Rossa, ovviamente, è una manifestazione che richiede uno sforzo organizzativo di notevole importanza, soprattutto per garantire la sicurezza sul percorso che vedrà, oltre alla Polizia Locale e alle forze dell'ordine, un dispositivo di supporto composto da 45 volontari civici, tra cui dieci rappresentati della Protezione Civile GEV della Spezia, dieci agenti dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato sezione della Spezia e rappresentati dell'associazione Carabinieri in congedo della Val di Magra.



“Quello di venerdì - dicono il sindaco Cavarra, e Massimiliano Giampedroni, presidente del comitato organizzatore e di accoglienza - sarà un evento unico per tutta la Liguria e per la nostra città che anche questa volta si dimostra palcoscenico di manifestazioni esclusive. Manca davvero poco al passaggio del museo automobilistico più grande del mondo che si potrà ammirare affacciati alle finestre o lungo il nostro centro cittadino. Non è stato facile organizzare un evento di questa portata che regalerà immagini straordinarie alla nostra città”.



Intanto stamani il comandante dei vigili, Lorena Severgnini, ha firmato l'ordinanza che a partire dalle ore 14,30 e fino alle 22 prevede il divieto di transito e sosta veicolare, su ambo i lati, con rimozione coatta dei veicoli lasciati in sosta vietata nel viale Mazzini. Nel tratto compreso dalla rotatoria in corrispondenza di via San Francesco a Porta Romana. La chiusura del transito veicolare da via Torrione Stella Nord e da via Torrione Genovese nella via Bertoloni, la sospensione della circolazione in via Circonvallazione con deviazione in via Falcinello e via Dei Molini, il divieto di transito in via XXVII Gennaio, la chiusura del transito dal varco di piazza San Giorgio, l'obbligo di svolta a destra per chi percorre via Alighieri , il divieto di svolta a destra da via Berghini, e il divieto di transito nella bretella di collegamento tra la Variante Cisa e la Cisa in direzione di via Cisa.