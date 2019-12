Credit Agricole via da Romito, 'orfani' settecento correntisti

Sarzana - Val di Magra - La decisione è presa: la filiale Credit Agricole di Romito Magra sarà chiusa. Una mossa imminente che preoccupa i residenti della più popolosa frazione arcolana, la quale all'85 di Via Provinciale conta settecento correntisti. Se ne è parlato ieri sera in consiglio comunale su input del consigliere di opposizione Gino Pavero (Cambiamo!), che ha presentato un'interpellanza in merito. Il sindaco Monica Paganini, condividendo la preoccupazione per la perdita del presidio dai primi mesi del prossimo anno, ha fatto il punto sulle azioni intraprese da Palazzo civico per porre per quanto possibile rimedio. “Ho incontrato la dirigenza regionale di Credit Agricole – ha affermato la prima cittadina – che mi ha rappresentato la definitività della scelta di chiudere. Ho fatto le mie rimostranze, ho ricordato che centinaia di correntisti potranno togliere il conto, ma mi hanno risposto che la filiale di Romito non è più un asset strategico”. Tuttavia, ha spiegato la sindaca, l'incontro è stata occasione per provare a individuare una soluzione di compromesso consistente, da un lato, nell'installazione di una postazione Atm “cioè una macchina attraverso la quale si possa fare qualsiasi tipo di pagamento, compresi gli F24”, dall'altro mettere a disposizione un consulente due o tre giorni a settimana. Il tutto usando uno spazio trovato dal Comune, che in questo senso ha già individuato i locali della Pubblica assistenza Humanitas. “Mi auguro che questo punto di caduta sia accolto, in questi giorni è attesa la risposta di Credit Agricole”, ha dichiarato la prima cittadina, annunciando altresì che nei prossimi mesi si attiverà “per verificare se ci siano altri istituti di credito interessati ad atterrare a Romito”. Paganini ha infine dato notizia che l'amministrazione si è attivata perché le Poste installino un Postamat alla filiale di Romito nel corso del 2020. “La direzione regionale ha garantito che lo farà, benché ancora non ci sia un impegno scritto. Ma il Postamat è inserito nel piano finanziario”, ha concluso la sindaca.



“Lo sportello lavora tanto – si è rammaricato l'interpellante Pavero – e Romito ha fortemente bisogno di una banca. La popolazione residente è anziana, chi terrà il conto sarà obbligato ad andare ad Arcola, con tutti i disagi che ne conseguono. Giusto sondare la possibilità che nuovi istituti vengano a Romito, i locali non mancano. Il Postamat in arrivo? Le Poste dovrebbero prima di tutto fornire un adeguato servizio di sportello. Poco personale, code, una situazione davvero difficile per l'utenza”. Nota amara sul finale: “Romito sta morendo sotto ogni punto di vista, entro fine anno chiuderanno un bel po' di esercizi commerciali, certo non un segnale positivo”.