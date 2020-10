Covid e crisi economica, Sarzana convoca tavolo con le parti sociali

Sarzana - Val di Magra - La crisi economica, soprattutto determinata dall’emergenza Covid 19, morde duro e l’assessore alle politiche del lavoro del Comune di Sarzana, Stefano Torri, ha deciso di convocare un tavolo con le parti sociali sullo stato attuale della situazione occupazionale e sulle prospettive future a medio e lungo termine. L’incontro è fissato per il prossimo mercoledì 4 novembre alle ore 16.30 e avverrà, ovviamente, in via telematica, tramite la piattaforma skype.



“L’emergenza Covid 19- scrive Torri- sta assumendo nuovi drammatici sviluppi e, con tutta probabilità, ci attende una crisi occupazionale ed economica con pochi precedenti, che colpirà l’intero Paese e quindi, purtroppo, anche Sarzana. E’ intenzione di questa Amministrazione sviluppare un dialogo collaborativo con la parti sociali collegate al territorio sarzanese. Pur conscio dei limiti che la legge impone all’ente, per ciò che concerne i temi del lavoro e dell’economia, credo che il periodo storico imponga di sviluppare più canali di confronto nell’auspicio di cogliere una collaborazione leale e che vada oltre le differenze reciproche”.



Esposizione attualità e prospettive future della situazione occupazionale ed economica cittadina è quindi l’ordine del giorno dell’incontro organizzato dall’assessore, anche sulla base della proposta organizzativa pervenutagli dal consigliere comunale di Cambiamo Luca Ponzanelli che è stata allegata all’invito.



“Ringrazio il consigliere Ponzanelli per il sostegno fornito all’organizzazione di questo tavolo- conclude Torri-. Invito le parti sociali a predisporre, a loro volta, note scritte relative alle proposte da esaminare affinché questo tavolo non diventi una mera dichiarazione di intenti ma riesca a produrre proposte efficaci e incisive per il nostro territorio”.