Covid-19, il doppio incontro sul biodigestore trasloca a Sarzana

Giovedì e venerdì in Sala della Repubblica invece che alla ex Vaccari, che la sindaca Sisti avrebbe concesso solo per iniziative non aperte al pubblico.

Sarzana - Val di Magra - Nessuno ha voglia di tornare indietro, ma è indubbio che a volte al naso arrivi un terribile odore di primavera, di primavera 2020. Niente da fare ad esempio per il doppio incontro pubblico in programma domani e dopo domani nella sala consiliare di Santo Stefano, alla ex Vaccari, a tema biodigestore. Comitati e associazioni, che nell'ambito dei due incontri intendono chiamare la politica – giovedì il centrosinistra, venerdì il centrodestra – a esprimersi con chiarezza sul progetto dell'impianto di Saliceti, hanno deciso di spostare il doppio appuntamento alla Sala della Repubblica di Sarzana. Questo perché il Comune di Santo Stefano, con una nota sottoscritta dal sindaco Paola Sisti, in merito all'autorizzazione rilasciata agli attivisti ieri, ha precisato, visti i recenti incrementi dei contagi spezzini, che si tratta di un nulla osta per incontri non aperti al pubblico (invitando i sodalizi a indicare il numero dei partecipanti). Di qui la scelta di cambiare location, mantenendo, a quanto si apprende finora, programma e orari.