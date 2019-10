Costa: "A Sarzana una nuova scuola per l’infanzia”

Sarzana - Val di Magra - Approvati nella III commissione Attività Produttive, Cultura, Formazione e Lavoro il piano di dimensionamento scolastico della regione e il piano dell’offerta formativa 2020 2021. “Si tratta di piani condivisi con il territorio – commenta il consigliere regionale di Liguria Popolare e Presidente della commissione Andrea Costa - abbiamo infatti accolto tutte le indicazioni giunte. Non ci saranno chiusure o accorpamenti, ritengo che sia importante mantenere il più possibile presidi e servizi, del resto è anche grazie a scelte di questo tipo che si contrasta l’abbandono del territorio”.



Nello spezzino importanti novità per Sarzana: “È previsto l’avvio di un corso serale presso l’istituto Parentucelli di Sarzana con l’indirizzo “Agricoltura, sviluppo rurale valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali” – aggiunge – sempre a Sarzana è prevista anche l’attivazione di una nuova scuola dell’infanzia che si chiamerà Lidia Lalli. Favorire la nascita di nuove realtà formative significa aumentare i servizi e fare un deciso passo avanti per andare incontro alle famiglie e alla popolazione. Sono molto soddisfatto del lavoro svolto, perché quello che la politica deve fare è essere concreta e ascoltare le esigenze: oggi abbiamo portato a casa un importante risultato”. “Colgo l’occasione per ringraziare l’assessore Ilaria Cavo per la sensibilità dimostrata su un tema così importante come l’istruzione”, conclude Costa.