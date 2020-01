Così Sesta Godano riesuma il "carrusezzu"

Sarzana - Val di Magra - Ritorna l'antica tradizione del "carrusezzu" di Sesta Godano, sfilata di carri in maschera in stile genovese. La celebrazione che visse il suo massimo splenfore fra gli anni settanta e ottanta visse un progressivo abbandono dopo il 1985 per poi venire "ripescata" negli anni novanta e restare per tanti anni apoesa al filo della memoria nella pentolaccia del circolo ANSPI. Il prossimo 15 febbraio ritorna la tradizionale festa su iniziativa dei giovani di Sesta Godano e di alcune attività commerciali del centro comunale.



Fra carri, maschere, allegirie e frittelle si partirà alle 15 circa dal piazzale all'angolo Via Mons. Bertoni/via Roma, facendo tappa nei bar del centro: '68, cantarana, alpino, U Cantu del Gottero. In piazza fra dolci, musica e facezie la pentolaccia a cura di circolo Anspi. Alla sera la festa continua con la serata a cura di Roberto Geo Cerchi, organizzata da Comune di Sesta Godano con il sostegno di @u cantu e @bar pasticceria l'alpino.



L'invito è quello di tirar fuori le maschere dalla soffitta e dagli armadi per sfilare insieme lungo le vie del paese e far festa! Bene accetti gruppi o singoli su carri, in bicicletta o a piedi. Largo alla fantasia e alla festa per accogliere il carnevale. L'evento è organizzato da giovzni di Sesta Godano in collaborazione con le attività commerciali: bar U Cantu, bar pasticceria L'Alpino, Bar ristorante Cantarana, bar pizzeria 68, h2o pqrrucchieri. Ha il patrocinio di Comune di Sesta Godano. Partecipano Proloco Sesta Godano e frazioni e CRI sez. Sesta Godano e Circolo Anspi San Marco.