Cosa fai a Pasquetta? Vado all'Oasi Lipu

Sarzana - Val di Magra - Nei giorni di Pasqua e Pasquetta il centro visite “D. Barcellone” dell’Oasi Lipu Arcola, località San Genesio, sarà aperto e a disposizione per informazioni. E, in particolare, il 22 aprile in occasione del lunedì di Pasquetta a partire dalle 15 si effettuerà una visita guidata lungo i sentieri dell’Oasi mentre alle 16.30 è previsto un laboratorio di riciclo creativo per bambini. Per partecipare al laboratorio è necessaria la prenotazione. Per info e prenotazioni: email oasi.arcola@lipu.it - tel 349.095.6080.