Corte dei Conti accerta "criticità nella gestione delle partecipate"

Sarzana - Val di Magra - E' consultabile pubblicamente anche sul sito del Comune di Sarzana la delibera della sezione ligure della Corte dei Conti che “accerta le criticità riscontrate relativamente alla gestione della società partecipate”, tema affrontato anche dal consiglio comunale nella seduta di ieri (QUI). L'organo di controllo prende inoltre atto “dei provvedimenti adottati dall'Ente” e invita lo stesso a “comunicare l'aggiornamento dei dati e delle procedure relative alla gestione delle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2019”.



Un'indagine partita dal rendiconto del 2016 (qui) - sindaco Cavarra - e che riguarda in particolar modo la società “Sarzana patrimonio e servizi spa” costituita nel 2007 (sindaco Caleo) con la finalità di valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente e il trasferimento di due immobili (vecchio mercato e area di Tavolara), poi ridenominata nel 2011 con ampliamento dell'oggetto sociale. In particolare il magistrato istruttore ha evidenziato, in base ai dati di bilancio, “l'antieconomicità della scelta di costituire e affidare la gestione del proprio patrimonio immobiliare ad una apposita società”. “Il fallimento della sua azione – si legge – si rinviene anche dalla circostanza che sebbene sia stata costituita nel 2007 il primo immobile veniva ceduto solo a fine 2012 allo stesso Comune”. Palazzo Roderio ha infatti registrato una minusvalenza di circa 415mila euro avendolo ceduto alla società per 4milioni e 984mila e avendolo riacquistato per 5milioni e 400mila.

“Acquisto – prosegue la delibera – avvenuto inoltre senza ricorrere ad alcuna perizia per valutare il reale valore del bene, facendo unicamente riferimento al valore iscritto in bilancio al fine di evitare un deterioramento della situazione di bilancio della società”. Inoltre “dall'esame dei bilanci e dalle note integrative non è emersa alcuna attività di valorizzazione dei suddetti immobili, né alcuna forma di messa a reddito degli stessi ma unicamente costi di costituzione, gestione, oneri finanziari derivanti dai cospicui finanziamenti concessi da Carispe per acquisire dal Comune gli immobili da gestire. Da qui – conclude la Corte dei Conti – la scelta di porre in liquidazione la società nel 2013”.



I magistrati oltre ad aver acquisito tutta la documentazione, si sono confrontati anche con l'attuale sindaco Ponzanelli, il presidente del consiglio comunale Rampi, il responsabile del settore economico finanziario Chiavacci e il presidente dei revisori dei conti Pisani. Come affermato ieri proprio da Rampi, non è escluso che la spinosa vicenda possa presto approdare nuovamente in consiglio.