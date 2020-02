Corso potatura olivo, firmato Lucchi & Guastalli

Sarzana - Val di Magra - Interessante iniziativa del Frantoio 'Lucchi & Guastalli' di Via Vincinella a Santo Stefano Magra volta ad attivare un corso di coltivazione e potatura dell'olivo. Promotore l'agronomo Marco Lucchi che si avvale di docenti di spessore quali il dott. Giorgio Pannelli di Spoleto (direttore del corso), il docente Roberto Cagnoli potatore certificato e Paolo Boni maestro potatore. Sedi del corso per le lezioni teoriche la sala didattica del frantoio e per quelle pratiche gli oliveti aziendali Dop Riviera Ligure. Primo appuntamento sabato 15 febbraio dalle 9-17.30 e a seguire domenica 16 con gli stessi orari con al termine la consegna degli attestati.



Le iscrizioni al corso si ottengono chiamando il 0187- 6333329 o il cell. 3338520734, info@frantoiolg.com. Data ultima di adesione il 10 febbraio e quota di partecipazione fissata a 100€. Il corso si attiverà con il raggiungimento di un minimo di dieci partecipanti sino ad un massimo di 30. Per le esercitazioni pratiche ogni iscritto dovrà dotarsi di propria attrezzatura. Il corso ha come finalità il miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione olivicola migliorando l'efficacia e l'efficienza della potatura sia su piante giovani che adulte con conseguente riduzione in altezza e semplificazione di struttura scheletrica.