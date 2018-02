Corso per volontari guardiaparco, ecco gli ammessi

Sarzana - Val di Magra - L'Ente Parco di Montemarcello-Magra-Vara comunica i risultati del bando per diventare guardia ecologica volontaria. A chiusura iscrizioni del bando per Guardiaparco Volontaria, avvenuta lo scorso 26 gennaio, sono pervenute più di 70 adesioni, anche tra i giovani e molte provenienti dai comuni del territorio. Questo è un riscontro positivo, che dimostra l'affetto degli abitanti al Parco e al territorio. Di queste numerose domande ne sono state selezionate 20 in base ai criteri di selezione espressi nel bando. Il corso di formazione ha l'obiettivo di preparare i volontari al proprio ruolo e inizierà martedì 27 febbraio, protraendosi fino a martedì 20 marzo, per un totale di 24 più 3 ore di tirocinio formativo per poi essere effettivi al servizio volontario a inizio aprile. Il corso coprirà vari argomenti, dalle normative del Parco, al ruolo del Guardiaparco Volontario, alla conservazione della fauna selvatica, alla prevenzione dei danni e così via.Al termine del corso di formazione solo in quindici saranno Guardie effettive, mentre cinque saranno le riserve. Il numero delle guardie volontarie sarà quindi accresciuto dalle niove attuali a 24, rendendo possibile, in questo modo una copertura maggiore di fasce orarie e di territorio.



L'elenco dei Guardiaparco Volontari ammessi al corso:

Paolini Gilberto (13 punti)

Ventarelli Sandra (13 punti)

Esposito Paola (11 punti)

Cabano Gino (11 punti)

Delucca Gianni (10 punti)

Pazienza Gianfranco (10 punti)

Silva Stefano (10 punti)

Bellavigna Giuliano (9 punti)

Perinetti Lunita (9 punti)

Alessandri Lorenzo (8 punti)

Borghini Sveva (8 punti)

Ferrari Sandro (8 punti)

Giacopello Giovanni Battista (8 punti)

Giannetti Roberto (8 punti)

Libardo Cristina (8 punti)

Picard Carlo (8 punti)

Poli Roberto (8 punti)

Camisa Davide (7 punti)

Piaggio Chiara (7 punti)

Ruscigni Dennis (7 punti)