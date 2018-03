Corso full-immersion di Caffetteria Livello Base

Sarzana - Val di Magra - Imparare le regole basi per poter lavorare alla macchina espresso: dalla corretta estrazione di un espresso sino alla perfetta crema di latte per un buon cappuccino. All'interno del corso saranno illustrate le principali ricette in uso in un Bar (dal Mokaccino al caffè alla viennese). Al termine una dimostrazione di estrazione di caffè a filtro. Docente Barbara Bocciardo. Il corso si terrà il 12 Aprile presso Gidac (S. Stefano Magra) in un'unica giornata, dalle o re 9 alle 12 e dalle 14 alle 17. Per info: 3396696464 - aibmproject@gmail.com