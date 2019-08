Corso di grafica creativa con Carneviola

Sarzana - Val di Magra - Al via lunedì 26 agosto lo workshop Di-segno Creativo con Carneviola, al 39 di Via Sarzana alla Spezia.

"Il corso di grafica creativa è stato ideato per dare modo di conoscersi meglio, mettersi alla prova e strutturare il proprio nuovo modo di esprimersi.Tutti possono partecipare, dal neofita all'esperto, insieme scopriremo nuove tecniche e materiali, edificheremo un nuovo metalinguaggio e giocheremo con il colore come mai fatto prima", spiegano dall'organizzazione.

Il corso prevede:

1. Sciogliere la mano

2. Imparare a vedere

3. Entrare in confidenza con gli strumenti ed i materiali

4. disegno dal vivo con modella

5. disegno informale

5. mostra di fine corso?

orario : 18:00 20:00

durata totale : 20h (estendibili in base al progetto)

minimo 3 partecipanti per classe

+39/3342213972 o carneviola@gmail.com