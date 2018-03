Corso di formazione per agenti della Polizia locale, il bilancio di Uil Fpl

Sarzana - Val di Magra - La Segreteria Uil Federazione Poteri Locali della Spezia, coordinata dal Segretario Massimo Bagaglia, per le grandi richieste pervenute come sempre anche da fuori Regione Liguria, comunica di aver organizzato la 24° edizione del Corso di Preparazione ai Concorsi Pubblici da Agenti di Polizia Locale, d'intesa con la Scuola di Formazione Professionale della Spezia, in una formula di preparazione full-immersion di 20 ore in tre giornate.



Il Corso di preparazione sarà di natura prettamente pratica e prevede la trattazione dei seguenti argomenti: redazione pratica di verbali per infrazioni al Codice della Strada; effettuazione posti di controllo; rilevazione pratica di sinistri stradali; redazione pratica di atti di polizia giudiziaria con nozioni di codice penale e procedura penale, per reati connessi alle norme sulla circolazione stradale. Considerata la natura pratica del Corso e rendendosi quindi necessario l'utilizzo dei veicoli, le lezioni si terranno all'interno dell'area privata sita presso il parcheggio sotterraneo -2 del Centro Commerciale "La fabbrica" di Santo Stefano di Magra.

Il Corso si terrà venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 marzo 2018 dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00 per un totale di 20 ore.



Durante il Corso sarà rilasciato il materiale di studio ed al termine attestato di partecipazione che già in molte occasioni è stato valutato come titolo nei Concorsi per Titoli ed Esami. Agli interessati a questa professione, si consiglia di non attendere esclusivamente i Concorsi che escono in zona, ma di iscriversi anche ai Concorsi fuori Provincia o Regione e ciò, sia al fine di perfezionare il proprio grado di preparazione e sia perché, qualora si riuscisse ad essere assunti a tempo indeterminato, successivamente è sempre possibile avvicinarsi mediante l'istituto della mobilità. Anche se i Concorsi sono per un posto, le graduatorie, per legge restano attive per 3 anni ed alle stesse, generalmente, possono attingervi anche altri Comuni.



Al fine di seguire al meglio i corsisti, l'organizzazione accetterà solo le prime 30 iscrizioni ed il termine per potersi iscrivere è mercoledì 21 marzo.

Gli interessati che vorranno ricevere maggiori informazioni, potranno inviare una mail all'indirizzo corso.agenti.uil@gmail.com oppure telefonare al 328.5467479. ?