Corredini di lana per i piccoli di Patologia neonatale grazie alla festa della Befana

Sarzana - Val di Magra - In occasione della Festa della Befana organizzata nella sede del Mutuo Soccorso di Arcola , l’Associazione Mani di Mamma ha ricevuto in dono una gran quantita’ di gomitoli di lana, acquistati con l’incasso della cena di beneficienza organizzata nella sede del Mutuo Soccorso stesso in occasione della “Giornata Mondiale della Prematurita’”, che si è tenuta il 17 novembre scorso, con la partecipazione delle Autorita’ cittadine rappresentate dal Presidente del consiglio comunale Guerri e del Primario del reparto di pediatria dell’ospedale Sant’Andrea prof. Parmigiani, oltre a tanti cittadini e ai volontari.



L’Associazione Mani di Mamma, che trasformerà’ i gomitoli ricevuti in tanti corredini da donare al Reparto di Patologia Neonatale della nostra città , ringrazia il Mutuo Soccorso di Arcola nella persona del suo presidente Claudio Bruccini e tutti coloro che si sono operati per l ottima riuscita della serata , grata per la vicinanza dimostrata ancora una volta alle Associazioni di volontariato sopratutto quelle rivolte alla cura dei piu’ piccoli .