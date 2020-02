Coronavirus, istituto comprensivo di Castelnuovo sospende uscite didattiche

Sarzana - Val di Magra - Con una nota firmata dal dirigente scolastico Luca Cortis, l'Istituto Comprensivo di Castelnuovo Magra annuncia la sospensione di tutte le uscite didattiche (gite d'istruzione, visite didattiche, partecipazione ad eventi culturali in orario extrascolastico, uscite sul territorio anche in orario scolastico, Erasmus in entrata ed in uscita) come misura preventiva in relazione al Coronavirus e in ottemperenza al decreto interministeriale. “Si invitano i collaboratori del sottoscritto – scrivei l dirigente - gli insegnanti coordinatori di classe e i docenti referenti dei progetti ad attenersi scrupolosamente alla presente circolare e ad adoperarsi sin da oggi per la piena riuscita della misura preventiva”.