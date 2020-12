Coppa del mondo del panettone: Matteo Tavarini, da Luni, nei primi dieci nel nord Italia

Sarzana - Val di Magra - Si è svolta nei giorni scorsi, a Villa Terzaghi a Robecco sul Naviglio, la selezione del Nord Italia, della Coppa del mondo del panettone. La giuria, presieduta dallo chef Carlo Cracco e composta da noti pasticceri e chef di fama nazionale e internazionale come il Maestro Igino Massari, dopo attenta e accurata degustazione hanno decretato i dieci finalisti che passano alla Finale Italia, prevista per il 20 febbraio a Milano. Ebbene fra i primi dieci pasticceri scelti per la finale c’è anche lo spezzino Matteo Tavarini di Luni, titolare della moderna e nuova pasticceria Free Pastry. Un grosso plauso, e un in bocca al lupo, al giovane pasticcere Matteo, per il prestigioso traguardo raggiunto, augurandogli sempre più grandi soddisfazioni nel ambito professionale.