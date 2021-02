Copertura esterna della palestra di Marinella, affidati i lavori

Sarzana - Val di Magra - Archiviata la riqualificazione e il conseguente efficientamento energetico avvenuto nei mesi scorsi prosegue l'attenzione dedicata alla scuola di Marinella con l'affidamento dei lavori di riqualificazione della palestra. Palazzo Roderio ha infatti affidato l'intervento di manutenzione straordinaria e riqualificazione per il rifacimento del manto di copertura della palestra del plesso scolastico della frazione marina. L'intervento di manutenzione straordinaria sull'edificio scolastico della frazione a mare di Sarzana era già stato approvato dal settore lavori pubblici e prosegue oggi con l'aggiudicazione dell'appalto con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara e previsto pari a 24mila euro. E in effetti con un ribasso d'asta del 28% i lavori sono stati affidati alla ditta "Euroimpermeabilizzazioni e Coperture srl" di Mulattieri Matteo per un complessivo di 16mila e 839 euro. Si tratta di un intervento molto importante e richiesto da tempo nella frazione marina di Sarzana anche perché, fra gli immobili del patrimonio comunale "nel plesso scolastico di Marinella", il fabbricato adibito a palestra non solo è a servizio delle attività svolte dalla scuola primaria e dalla scuola media ma anche, in orario extrascolastico, di alcune società sportive convenzionate.



La nuova copertura andrà a sostituire quella vecchia che presenta un danneggiamento diffuso della guaina impermeabilizzante dovuto alla vetustà del materiale presente che risulta essere ancora quello posato originariamente più di quaranta anni fa e che inevitabilmente ha causato in questi ultimi anni diversi fenomeni di infiltrazione delle

acque meteoriche con conseguente danneggiamento del soffitto e delle pareti dei locali sottostanti i quali, attualmente sono stati resi parzialmente inagibili. La nuova impermeabilizzazione prevede la messa in posa di due strati di guaina

impermeabilizzante, al fine di interrompere le infiltrazioni e sanificare e rendere nuovamente salubri i locali sottostanti, che potranno essere nuovamente idonei allo svolgimento delle attività sportive. "Proseguiamo l'impegno sulla nostra scuola di Marinella, guardando sia al presente che in prospettiva nel lungo periodo - dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli. - L'intervento segue quello già effettuato nei mesi scorsi in un piano organico che vuole garantire una

struttura più efficiente e condizioni più vivibili per i nostri ragazzi nelle ore che passano a scuola, oltre a risparmiare altresì in termini energetici e di costi di gestione assicurando l'efficienza energetica dell'edificio scolastico per il lungo periodo".