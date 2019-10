Convenzione Regione-Canale Lunense, arrivano 278mila euro per le manutenzioni

Sarzana - Val di Magra - Sono già iniziati gli interventi di manutenzione di opere idrauliche lungo il Magra che il Canale Lunense effettuerà nell'arco di un anno grazie alla convenzione stipulata con la Regione Liguria che ha portato in dote 278mila euro in totale per dare piena operatività all'ente presieduto da Francesca Tonelli. Una prima tranche da duecentomila servirà per la gestione di portelle, valvole e interventi minori nei comuni di Arcola, Sarzana e Ameglia. La quota restante sarà invece impiegata per lavori analoghi su arginature e valvole nei territori di Bolano, Follo, Santo Stefano e Vezzano.

“Si stanno concretizzando nel migliore dei modi gli incontri che si sono succeduti con i tecnici regionali e l'assessore Giampedrone da agosto ad oggi – sottolinea Tonelli – gli uffici hanno lavorato in stretta sinergia arrivando ad un risultato importante. Inoltre – aggiunge – tutti i lavori saranno eseguiti dalle maestranze del Consorzio che in questi anni hanno maturato competenze e capacità di ottimo livello rapportandosi con tutti gli altri enti del territorio”.

“Questa mattina abbiamo effettuato le prime verifiche sui canali sia ad Arcola che ad Ameglia – prosegue il vicepresidente Lucio Petacchi – mentre gli argini di terza categoria sono già stati sfalciati dall'erba. Riusciamo così ad avere un controllo capillare di tutto il territorio. Per quanto riguarda gli interventi nel Calcandola stiamo aspettando solo la determina da parte del Comune di Sarzana per partire appena possibile. Ovviamente non dimentichiamo i nostri consorziati per i quali siamo costantemente al lavoro, lavorando a stretto contatto con la Regione possiamo diventare un 'braccio operativo' fondamentale per la difesa del suolo”.

“Tutti questi interventi – ha concluso Andrea Bernava dell'ufficio tecnico del Canale – devono coesistere con il lavoro ordinario del consorzio su una rete di circa 85 chilometri che un calendario di interventi ben definiti”. Assente l'assessore Giampedrone impegnato nel sopralluogo sulle zone alluvionate di Rossiglione, all'incontro di questa mattina hanno partecipato per l'ente regionale i dirigenti Ferrarini e Bocchia.