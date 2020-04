Controllo e sicurezza, Comune di Luni attiva le prime sette telecamere

in totale saranno quindici

Sarzana - Val di Magra - “Per una maggior sicurezza e un miglior controllo del territorio sono entrate in funzione le prime sette di quindici complessive telecamere e posizionate su tutto il territorio comunale”. Lo annuncia il sindaco di Luni Alessandro Silvestri nell'ambito delle attività di monitoraggio del rispetto delle norme sul contenimento del Covid-18. “Le telecamere – aggiunge – sono collegate con il comando della Polizia Municipale e con la centrale operativa di un istituto di vigilanza privata. Si tratta – conclude – di un altro piccolo passo in avanti per la sicurezza del territorio”.