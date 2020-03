Contro il coronavirus "la sicurezza comincia da noi". Sarzana aderisce alla campagna ministeriale

Sarzana - Val di Magra - “La sicurezza comincia da noi”. E’ lo slogan della campagna informativa realizzata dal Comune di Sarzana in materia di coronavirus e forme di prevenzione. Un’iniziativa nata in attuazione del del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 1 marzo 2020 e dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Liguria N. 02/2020, lancia una campagna informativa nella lotta al contenimento della diffusione del coronavirus.

“Nelle prossime ore - si legge in una nota del Comune di Sarzana -, saranno distribuite su tutto il territorio comunale locandine dedicate per l'affissione e centinaia di volantini per aiutare i sarzanesi a mettere in atto quelle buone pratiche che i virologi raccomandano di rispettare. Materiale informativo dettagliato sarà esposto in tutti gli uffici pubblici, nelle scuole ma anche negli esercizi commerciali e distribuito in tutte le attività aperte alla fruizione pubblica affinché si possano raggiungere e informare il maggior numero di persone”.

“Lo slogan della campagna informativa anti COVID19 - conclude la nota - del Comune di Sarzana è un esplicito invito rivolto alla cittadinanza nell'adozione di una serie di misure igieniche indicate dal Dpcm 01.03.2020 come lavarsi spesso le mani, evitare contatti ravvicinati, non toccarsi il viso con le mani, coprirsi naso e bocca se si starnutisce, non prendere antivirali o antibiotici se non prescritti dal medico, pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool, usare la mascherina se si sospetta di essere ammalati e contattare il numero unico di emergenza 112 in caso di febbre o difficoltà respiratorie”.