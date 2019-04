Consuntivo del Parco con oltre un milione di crediti per progetti europei

Oggi seduta della Comunità dell'ente con un minuto di raccoglimento per la piccola Bianca.

Sarzana - Val di Magra - Questa mattina nella sede del Parco di Montemarcello-Magra-Vara, si è riunita la Comunità del Parco. L’incontro è stato preceduto da un minuto di raccoglimento in memoria della piccola Bianca deceduta nel tragico incidente avvenuto sabato scorso a Pugliola di Lerici, l’Ente ha voluto così testimoniare la propria vicinanza ai familiari della piccola ed al sindaco del Comune di Lerici.



La Comunità si è riunita per la presentazione del bilancio consuntivo del 2018; quest’anno ha visto, nonostante le oggettive difficoltà a cui il Parco ha dovuto far fronte, l’avvio di numerose progettualità che hanno fatto chiudere il bilancio con una situazione patrimoniale stabile. Va sottolineato che l’intera attività è stata realizzata nonostante il personale sottodimensionato e con il rinnovo della dirigenza, nonché dell’ufficio tecnico; difatti i crediti per le progettualità nel 2017 sono stati 943.059€, per divenire nel 2018 1.192.380€ con un incremento pari al 27%.



L’Ente ha proseguito con le attività istituzionali che riguardano la manutenzione del territorio, la gestione faunistica, l’educazione ambientale e il rilascio dei nulla osta.

Numerosi sono i progetti europei avviati dal Parco nell’annualità appena chiusa: PSR (Sentieristica del Monte Caprione) (circa 360.000€), GIREPAM (monitoraggio ambientale, ripristino dune, educazione ambientale, sistemazione sentiero Punta Corvo) (circa 291.000€), INTENSE (pista ciclabile tirrenica) (circa 443.000€), Altri progetti 98.380€.



In conclusione, a fronte del contributo annuo della Regione Liguria per spese di funzionamento ordinario di circa 413.321€, l’Ente ha convogliato circa 1.200.000€ di crediti per Progetti Europei, con un rapporto di 1:3.

E’ stata inoltre ribadita la soddisfazione per l’inserimento nel DDL 210 sulla riforma dei parchi liguri sia del contratto di fiume che della apertura all’idea di parchi interregionali.



(immagine di archivio)