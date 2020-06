Consulta Marinella: "Storia infinita per l'ex Colonia Olivetti"

Sarzana - Val di Magra - “Una storia infinita”. Il presidente della consulta territoriale di Marinella Luigi Alfieri definisce così la vicenda riguardante l'ex Colonia Olivetti rimasta invenduta – come riportato ieri da CdS - anche dopo l'ultimo bando di alienazione di Arte. (QUI)

“Questa situazione a cosa è dovuta? - si chiede Alfieri - Tutti gli ostacoli che relegavano il suo territorio nella famigerata "Zona Rossa" creata dopo le ultime esondazioni del torrente Parmignola (2012-2014) sono stati rimossi ma la struttura, sebbene il suo prezzo sia stato stracciato, non è appetibile. Quale sarà la causa Una spiegazione a mio modesto parere ce l'avrei: la destinazione dello stabile non è mai stata certa anche se nel Luglio del 2012 la Consulta Territoriale interpellata dalla Commissione Territorio del Comune di Sarzana aveva indicato tale destinazione urbanistica come uso ricettivo turistico e che la Giunta allora in carica aveva stravolto cambiandone l'uso in Ostello della Gioventù. Chiedetevi una cosa chi comprerebbe uno stabile per realizzare un ostello? Chi costruirebbe un albergo prospiciente il mare per avere di fronte una spiaggia libera? A voi le debite conclusioni”.