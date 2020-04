Consulenza gratuita per ripartire in sicurezza con in lavoro

Sarzana - Val di Magra - In un momento così difficile e privo di certezze, si apre anche per il Comune di Santo Stefano Magra la discussione sulla Fase 2, ovvero la graduale riapertura delle attività e delle aziende derivata dall'allentamento del lockdown che ha coinvolto tutti i settori dell'economia. L'amministrazione comunale si interroga soprattutto sulle modalità per garantire il più possibile condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro, a tutela della salute e serenità dei lavoratori.



A questo proposito, Palazzo civico ha patrocinato l'attività proposta da CMD, centro medico con sede sulla Via Cisa a Ponzano Madonnetta, che si presta a fornire consulenza gratuita e piani personalizzati per i lavoratori al fine di evitare la diffusione del contagio da COVID-19 in vista delle prossime riaperture. "Una grande opportunità per tutte le realtà produttive del territorio comunale, incluse quelle commerciali e i piccoli artigiani, che potranno così avvalersi della professionalità di CMD, realtà sanitaria presente da oltre 30 anni. Nell’ottica di una ripresa serena dell’attività lavorativa, diventa infatti prioritario e necessario formare le aziende sui corretti comportamenti da adottare, sulle situazioni che impongono l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza, sul corretto utilizzo degli stessi e su tutte le informazioni che occorre conoscere per affrontare la fatidica fase 2, anche e soprattutto in ambito lavorativo", spiegano dal Comune.



Per informazioni e prenotazioni è necessario contattare CMD Sicurezza Srl ai seguenti numeri: 0187 631653 / 348 6597311.