Consegnato a Zenech Marani il premio “Donna città di Sarzana”

Sarzana - Val di Magra - E' stato consegnato questa mattina dal sindaco Alessio Cavarra e dall'assessore alle pari opportunità Beatrice Casini, alla presenza del partigiano Piero Guelfi, il Premio Donna città di Sarzana a Zenech Marani. Sindaco e assessore si sono recati nella sua casa di Sarzanello e hanno omaggiato la concittadina di questo riconoscimento. “La scelta quest'anno – spiega l'assessore Casini – è ricaduta su una donna che si è particolarmente distinta per il suo impegno civile e civico e per la lotta antifascista”.

Zenech Marani, lo ricordiamo, è stata infatti una staffetta partigiana, una lavoratrice della Ceramica Vaccari dalla quale fu anche licenziata per motivi politici, nonché per due volte consigliera comunale a Sarzana con il sindaco Paolino Ranieri. “Zenech rappresenta un pezzo di storia importantissima del nostro territorio e della nostra città e, soprattutto, è un'esempio del contributo determinante che le donne diedero alla Resistenza. Una donna forte, determinata, che ha sempre saputo difendere i valori in cui credeva rischiando in prima persona. E' un piacere ascoltare le sue storie e le sue lucide analisi sul presente e sul tempo che stiamo vivendo.

Questo premio è servito anche a far conoscere storie di donne straordinarie. In particolare, per quanto riguarda Zenech, credo davvero che sia un esempio, importantissimo per tutte noi, a cui guardare per trovare quel coraggio, quella passione e quell'impegno necessari per svolgere al meglio i compiti che la quotidianità ci assegna”.