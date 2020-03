Consegna gratuita di farmaci a casa, Comune e Pubblica assistenza di Vezzano in prima linea

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Vezzano Ligure, grazie alla collaborazione della locale Pubblica Assistenza, ha attivato sul territorio un servizio gratuito di consegna a domicilio di spesa e farmaci a supporto delle categorie deboli che, per le prescrizioni dei recenti decreti governativi per il contrasto del Covid-19, sono impossibilitate a muoversi e che non potrebbero altrimenti provvedervi.

Si tratta di una misura di sostegno fortemente voluta dall'amministrazione comunale fin all'insorgere della attuale emergenza sanitaria per venire incontro alle primarie esigenze delle persone anziane, immunodepresse, malate o comunque costrette in permanenza domiciliare. Un ringraziamento particolarmente sentito va al Presidente della Pubblica assistenza di vezzano ligure, Paolo Maregatti, e a tutti i volontari che si sono resi disponibili x la realizzazione di questo aiuto alle fasce deboli.