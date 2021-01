Consegna dei lavori del ponte della Budella slitta al 13 febbraio

Sarzana - Val di Magra - Slitta di venti giorni rispetto al cronoprogramma iniziale il completamento della riqualificazione del Ponte della Budella di Sarzana che doveva essere pronto in novanta giorni dall'inizio dei lavori a metà settembre (QUI). Il Comune infatti ha dovuto prendere atto dell'istanza presentata dalla che sta svolgendo l'intervento, che a fine dicembre aveva chiesto una proroga a causa di “problematiche di approvvigionamento dei materiali”. Dopo la variante suppletiva approvata il 22 dicembre, i lavori per il ponte saranno dunque ultimati il 13 febbraio, per un costo totale di 121mila euro.



(immagine di archivio)