Confermate le certificazioni ambientali del Comune di Castelnuovo

Sarzana - Val di Magra - Superata anche quest’anno la verifica ispettiva effettuata il 21 e 22 Novembre 2019 da parte dell’ente accreditato Rina Services S.p.a.. Il comune di Castelnuovo Magra ha ottenuto la certificazione del suo sistema di gestione ambientale conforme alla nuova norma “UNI EN ISO 14001:2015.



L’accertamento si è basato sulla valutazione di una serie di buone pratiche che il Comune mette in campo quotidianamente, per attuare tutti gli interventi necessari ad assicurare che le sue attività siano conformi alla legislazione ed ai regolamenti ambientali. Nel concreto, i principali assi di azione amministrativa, con iniziative già adottate o in fase di adozione sono i seguenti: il miglioramento della qualità e delle percentuali di raccolta differenziata - arrivato già al 79% e l'impegno all’avvio della sperimentazione del sistema di tariffazione puntuale per un miglior monitoraggio del rifiuto, tariffazione più equa e riduzione dell'indifferenziato.

L'impegno di pratiche concrete volte alla diminuzione di produzione del rifiuto adottando il protocollo degli Acquisti verdi della Pubblica amministrazione, regolamentando ed incentivando le iniziative “Ecofeste” e “Plastic free”; la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione per una continuativa opera di prevenzione delle azioni contro la sostenibilità ambientale, e per la promozione delle buone pratiche di educazione ambientale anche in ambito scolastico. Risparmio energetico, riduzione del rifiuto e riuso dei materiali, conoscenza e salvaguardia del territorio anche tramite le scelte di pianificazione volte alla valorizzazione e tutela delle risorse ambientali e alla prevenzione del dissesto idrogeologico.



"Ottenere la certificazione Uni EN ISO 14001:2015 significa documentare il grado di accuratezza con cui il Comune realizza le politiche ambientali – sottolinea Luca Marchi, assessore all’ambiente - E' un riconoscimento importante che dimostra come si siano fatte proprie modalità di agire che tengano sempre conto dell'aspetto ambientale, sia nell'azione politica dell'amministrazione, ma anche di tutta la macchina comunale, in particolare l'Ufficio Ambiente che oramai da tempo lavora per mantenere determinati standard ambientali. Continuiamo perciò il percorso nel portare avanti progetti di miglioramento del territorio nel campo ambientale".