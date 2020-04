Con la "tombolata dal divano" raccolti 1400 euro per la Protezione civile di Luni

Sarzana - Val di Magra - Il gruppo di Protezione Civile di Luni ha ricevuto questa mattina la somma raccolta grazie alla tombolata online organizzata da il gruppo “Live dal divano Val di Magra”, nato su Facebook da un'idea di Roberto Bedini e Massimiliano Bianchi - ai quali si sono aggiunte molte altre persone - all'inizio dell'emergenza e diventato un appuntamento serale immancabile per tantissimi cittadini. La serata di venerdì scorso è stata dedicata alla raccolta fondi benefica, resa possibile anche dalle attività aperte sul territorio di Luni che hanno distribuito le cartelle alle persone che hanno poi seguito l'estrazione dei numeri collegate da casa propria.



Un successo testimoniato dai 1.460 euro raccolti che stamani Marco Corsi dell'omonimo bar di Serravalle ha consegnato nelle mani dei volontari che la utilizzeranno per l'acquisto di attrezzature operative necessarie allo svolgimento delle attività del gruppo. “Ringraziamo vivamente tutto lo staff – hanno sottolineato i volontari – per il concreto supporto alle nostre esigenze operative per il lavoro di servizio alla popolazione di Luni”.

La programmazione di "Live dal divano Val di Magra" si può seguire ogni giorno sulla pagina Facebook che porta lo stesso nome.