Comune di Luni sanifica zone di accesso a uffici e attività che restano aperte

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Luni ha appena avviato alcuni interventi di sanificazione del territorio comunale a scopo puramente precauzionale. “Viene effettuato dai volontari della squadra anticendio – spiega il sindaco Silvestri – per disinfettare le zone antistanti gli uffici e gli esercizi pubblici che restano aperti, al fine di consentire le migliori condizioni di accesso in sicurezza agli stessi. Raccomandiamo comunque – aggiunge - di limitare l’accesso agli uffici ed agli esercizi commerciali ad una sola persona per ciascun nucleo familiare, rispettando la distanza fra le persone ed evitando al massimo di uscire di casa se non per motivi assolutamente indifferibili”.



“Specifichiamo che tali interventi saranno circoscritti all’esterno degli edifici indicati, per cui avvisiamo la popolazione che nessun dipendente del Comune o appartenente alla Protezione civile ha ricevuto incarico di accedere alle abitazioni private, per cui eventuali tentativi di ingresso da parte di persone non autorizzate e non meglio identificate dovranno essere tempestivamente segnalate alle autorità di polizia”.