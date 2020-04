Comune di Luni proroga l'erogazione dei buoni alimentari

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Luni ha prorogato al 9 maggio il termine per la presentazione delle istanze per acquisire i buoni alimentari destinati ai cittadini che non presentato la domanda entro la data precedente. Restano invece invariati i requisiti necessari per accedere alla misura di sostengo mentre il documento firmato oggi dal sindaco Silvestri proroga anche al 15 giugno l'utilizzo dei buoni presso gli esercizi commerciali aderenti.

La proroga è stata possibile grazie al residuo di 29.274 euro rimasto dal totale di 51.274 conferito dal Governo all'ente. Cifra che consentirà dunque di soddisfare le esigenze di altri nuclei familiari che stanno fronteggiando l'emergenza e non sono riusciti a presentare domanda entro il 13 aprile.

Moduli e tutte le informazioni si possono reperire sul sito o presso la sede del Comune.