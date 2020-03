Comune di Ameglia taglia rette scolastiche, del doposcuola e della palestra

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Ameglia taglia le rette della sezione primavera, della mensa scolastica, del servizio di trasporto scolastico e del servizio doposcuola per le settimane di stop a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ancora in corso.



"L'emergenza che stiamo vivendo - dice Serena Ferti, Assessore Pubblica Istruzione, scuote fortemente le nostre vite. Ci ha portato a riorganizzare le nostre esistenze e ad affrontare varie problematiche. Come Amministrazione Comunale, ci siamo presi l'impegno di andare incontro alle famiglie riconoscendo l'esenzione della quota parte dei servizi non fruiti dagli utenti come le rette della sezione primavera, della mensa, del trasporto scolastico e del servizio doposcuola così come le tariffe corrisposte dalle Associazioni sportive per l'utilizzo della Palestra Comunale. Inoltre, Regione Liguria ha attivato dei bandi che consentono di accedere a contributi economici per famiglie con figli al di sotto dei 15 anni. Le istituzioni sono vicine alle famiglie, in questo momento è chiesto a tutti noi un grande sacrificio, ma è davvero fondamentale rispettare alla lettera tutte le prescrizioni."



"Le scuole di Ameglia di ogni ordine e grado- prosegue l'Assessore - si sono riorganizzate con attività digitali di vario tipo, che tengono i bambini impegnati e consentono il proseguimento dell'attività didattica. Inoltre la Cooperativa Artemisia, che gestisce il servizio doposcuola della Scuola di Ameglia, ha creato una pagina facebook "Bambini Felici Ameglia" dove propone attività e intrattenimenti per i bambini. Un servizio importante, perchè anche se lontani possiamo comunque rimanere uniti tramite la tecnologia, che ora arriva in nostro aiuto."



L'Amministrazione comunale di Ameglia "esprime il suo ringraziamento a tutte le persone sul campo, che stanno dando cure quindi medici e infermieri, alle forze dell'ordine, alla Protezione Civile e alla Croce Rossa, ai dipendenti pubblici, ai piccoli negozi di generi di prima necessità così come al personale dei supermercati, alle farmacie e quanti ogni giorno mandano avanti il nostro Paese in questa difficile fase storica, ma anche a quanti devono rimanere chiusi per il bene della comunità.