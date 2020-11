Comune affida la gestione, il portale "Ilovesarzana" torna online

Sarzana - Val di Magra - Sarà il gestore uscente Cube Service Srl a svolgere le attività necessarie per il mantenimento online del portale turistico “Ilovesarzana” sul quale il Comune investirà circa settemila euro. Lanciato nell'ottobre 2019 il sito recentemente era rimasto offline dopo la scadenza del precedente affidamento, situazione stigmatizzata anche dall'opposizione. Per questo nei giornis corsi la giunta ha approvato le linee di indirizzo per la sua gestione della durata di due anni eventualmente rinnovabili a discrezione della stessa Amministrazione.



In fase di approvazione il sindaco Ponzanelli ha evidenziato come il sito “costituisce un valido punto di riferimento per i turisti interessati a conoscere le opportunità di visita alla città” e come il portale “ha avuto positivi riscontri sia dal punto di vista del numero degli accessi sia per quanto concerne i feedback degli utenti, come evidenziato anche dalle relazioni inviate dal gestore. La sua realizzazione ha avuto indubbie ricadute positive per la città di Sarzana, contribuendo a promuoverne l'immagine”. Il sindaco ha rilevato inoltre come “a seguito dell'evoluzione della situazione epidemiologica ha per per lunghi periodi affiancato alle proprie funzioni originarie quella di ulteriore strumento per comunicare con i cittadini anche in relazione alla situazione sanitaria e alle misure messe in campo dalle istituzioni nazionali e locali”.