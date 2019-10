Comune acquisisce il marchio del Festival della Mente

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Sarzana possiede da tre giorni la “proprietà piena ed esclusiva” - con tutti i diritti e gli oneri che ne conseguono – del marchio di impresa del Festival della Mente. La determina siglata dal dirigente Caso ha infatti approvato il contratto per l'acquisizione dello stesso dalla partecipata “Itinerari culturali” concludendo così l'iter iniziato nel 2018. La società, costituita nel 2004 con la Fondazione Carispezia e avente come oggetto “la promozione, l'istituzione, l'organizzazione di eventi culturali nel campo delle diverse espressioni dell'arte, della conoscenza e del sapere” e che per chiudere positivamente la sua liquidazione aveva necessità di cedere il marchio.

Il valore del “Festival della Mente”, manifestazione culturale fra le più importanti e seguite non solo a livello regionale, è stata stimato in 85.000 euro dallo studio associato di consulenza legale, tributaria e societaria a cui è stata affidata la perizia. L'importo stimato per chiudere la liquidazione è stato invece di 67.500 euro, con i due soci che hanno manifestato la propria disponibilità all'acquisto avendo anche stipulato un accordo sulle modalità operative per la realizzazione del festival fino al 2021. Il marchio è stato così acquisito dal Comune nel suo patrimonio mentre a “Itinerari culturali” sono stati liquidati i fondi già accantonati.